Flere led i Roskildes p-strategi

Etape to handler om at gøre plads til elbiler og delebilsordninger.

I øjeblikket er der få muligheder for at få en elbil ladet op i bymidten. Der skal være flere pladser, hvor man kan lade en elbil uden det skal være en langtidsparkering.

Etape tre handler om at gøre det mere attraktivt at bruge cyklen til at komme frem i Roskilde og når man skal på indkøb.

I den analyse, som Roskilde Kommune har fået lavet om parkering, kommer cirka en tredjedel af dem der parkerer i bymidten mindre end 3,5 kilometer. Det er en strækning, der let køres på en cykel. I tredje etape skal det være lettere at være cyklist, der skal blandt andet være et bedre cykelnet i byen. De tværgående forbindelser skal udbygges, så det er lettere at komme fra hjem, arbejde, skole, indkøb og fritidsaktiviteter.