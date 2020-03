Bauhaus i Roskilde havde i weekend?en besøg af mange kunder der bruger tiden hjemme til at gøre noget ved hus og have. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Flere hos Bauhaus og andre: Gør det selv folket har travlt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere hos Bauhaus og andre: Gør det selv folket har travlt

Roskilde Avis - 25. marts 2020 kl. 14:18 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange folk i Roskilde-området, der er hjemme fra arbejde under corona-krisen, bruger den ekstra tid til at få gjort noget ved hjem, hus og have. Derfor har 'gør-det-selv-folket' fået ekstra muligheder i øjeblikket.

Under et besøg hos Bauhaus og ved flere af byens andre byggemarkeder var der høj aktivitet i den forgangne weekend.

Langt de fleste kunne godt finde ud af at følge sikkerheds-forskrifterne for at undgå corona-smitte, og til at klare enkelte 'tumber' måtte personalet hjælpe med at holde orden på sagerne.

Hos Bauhaus var der endda hyret sikkerhedsfolk for at være sikre på, at alt forløb rigtigt.