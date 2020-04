Fire partiere er enige: Torsdagstræf må vente

Når de traditionelle torsdagstræf ved Roskilde Havn for motorcykler og veteranbiler alligevel ikke kan gennemføres i den kommende sommer, er der heller ingen grund til at fremskynde en ny lokalplan, der åbner for det.

De fire partier gør opmærksom på, at den normale offentlige debat slet ikke kan gennemføres under corona-krisen, og derfor forstår de ikke, at formanden for Plan- og Teknikudvalget Daniel Prehn (S)) har haft så travlt med at få ændre den gældende lokalplan på dette punkt.