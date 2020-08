Den mangeårige direktør for Roskilde Museum, Frank Birkebæk, opfandt udtrykket ?Kulturstrøget? for at sammenfatte de mange interessante attraktioner på strækningen mellem hovedbiblioteket og domkirken.

Fire gange med: Kunst og musik på Kulturstrøget

De to foreninger opfordrer alle til at komme for at være med til at præge kunsten undervejs eller bare nyde begivenheden.