Fire æg i storkereden

Dronebillederne viser, at der ligger fire æg i den forede rede. Det er muligt, at der lægges et til to æg mere, men hvor mange unger, der er på vingerne i juli, kommer helt an på vejret. For meget langvarig regn køler storkeungerne ned, mens for lidt regn kan tørre jorden ud og dermed gøre det svært for forældrene at finde føde, og det kan medføre døde storkeunger, siger Jess Frederiksen.