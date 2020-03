Finn Bluhme fylder 80: Han fik Roskilde til Kenya

Efter sin pensionering fortsætter han stadig med at arrangere safari-rejser til Kenya for sine mange bekendte og tidligere kunder, som han har mødt gennem årene.

I Roskilde opstod en helt 'Kenya-klan' bestående af folk, som Finn havde mødt, da en række sportsklubber drev radiobingo sammen. De fortsatte med at rejse til landet i Østafrika sammen, og her deltog bl.a. Ole Rasmussen samt Allan Ohms.

- Jeg håber, vi klarer den i 1. division. Men ellers må vi jo bare ned og vende for at komme op igen, forklarer Finn.

På sin fødselsdag 14. marts skulle han egentlig have været til VM i Sydafrika. Men her han dog måttet sende afbud for at blive fejret af familie og venner under private former.