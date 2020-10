Artiklen: Film for de små i Jyllinge, Viby og Ågerup

Roskilde Bibliotekerne viser film for de små på bibliotekerne i Jyllinge, Viby og Ågerup.

På Ågerup Bibliotek kan man onsdag 21. oktober fra klokken 9.45 til 10.20 se filmen om en kat og en fugl, der til jazzens toner kæmper mod hinanden i Birdland - dream a little dream of me. Der er også andre korte film, hvor man møder en løve, en lille pige på togrejse og Louis med sin gode ven dynen.