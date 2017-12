Fik en flad i Algade

En indkøbstur i den julepyntede Algade plejer at være en fredelig og hyggelig oplevelse. Det var dog ikke tilfældet for en 23-årig kvinde fra Glumsø, torsdag formiddag. Mens hun gik i gaden sammen med et familiemedlem blev hun målet for en slagfærdig kvinde, der stak hende en lussing og fortsatte videre uden nogen form for forklaring.