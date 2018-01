Se billedserie Her knokles der på livet løs i Bolleboden. (Arkivoto: Erling J. Pedersen)

Festivalens Bollebod: Forærer 100.000 til to klubber

Roskilde Avis - 17. januar 2018 kl. 06:36 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En af festivalens ældre boder, Bolleboden overrækker 2. februar 100.000 kroner til Klub Roskilde Øst. Klubben dækker Gadegården i Himmelev og Nymarksgård i Trekroner.

De mange penge er fra overskuddet i boden, som i år rykker ud på musikpladsen for 37. gang.

Formand for Støtteforeningen for Klub Øst Roskilde, Per Rosen, der også trækker i trådene i boden forklarer, at boden i 2017 havde en rekordstor omsætning, derfor er de 100.000 kroner heller ikke så stort et overskud, som han egentlig havde forventet.

- Festivalens krav om mere økologi giver mindre overskud, siger Per Rosen.

Desuden var de nødt til at kassere 3.000 pitabrød, der ikke duede, hvilket selvfølgelig også gik ud over både omsætning og overskud.

Alligevel er der masser af godter i posen fra støtteforeningen til de flere hundrede børn i klubben. De har skrevet ansøgninger om, hvad de godt kunne tænke sig at få for de mange penge.

Hvad pengene konkret går til, vil Per Rosen ikke afsløre endnu. Det er en overraskelse, sløret bliver løftet for, når der er diskotek for de unge i klubberne 2. februar.

- De har lavet fantastiske og kreative ansøgninger for at overbevise juryen om, at lige præcis deres ide er den bedste.

Tidligere har klubberne både fået en turbus, et musikrum, et dropin til hygge med sofaer og borde, asfalt på en boldplads og meget andet, som de unge nyder godt af i dagligdagen.

Godt for børnene

Pengene betyder rigtig meget for klubberne, der på den måde får noget ekstra af os, siger Peter Rosen. Derfor ærgrer han sig også over, at det bliver sværere og sværere at finde frivillige til det store men hyggelige arbejde på festivalen.

- Det er synd og skam for foreninger og klubber nyder godt af de mange penge, og så er det hyggeligt at være frivillig på festivalen.