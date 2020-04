Festival-chef Signe Lopdrup, der her ses foran hovedkvarteret ved Rabalderstræde, lover at komme stærkt tilbage i 2021.

Festivalen overlever: - Vi kommer stærkt tilbage næste år

Sådan siger Signe Lopdrup, som er direktør for det kæmpemæssige arrangement på Dyrskuepladsen, der nu endeligt må aflyse i år, efter at statsminister Mette Frederiksen og regeringen pga. corona-epidemien har forbudt alle større forsamlinger flere måneder frem.

I år skulle man fejre 50 års jubilæum for Nordeuropas største musikarrangement i dagene 27. juni til 4. juli, og alle 80.000 billetter var for længst solgt. Folk kan nu få deres penge igen eller bytte til en billet i 2021.

- Vi havde jo håbet til det sidste, men nu er det godt, at der komme en afklaring for os og alle de organisationer samt ikke mindst 30.000 frivillige, der skaber festivalen, fortæller Signe Lopdrup.

Signe Lopdrup regner med, at festivalen nu på linje med andre kan få andel i de hjælpepakker for kultur og musik, som regering og Folketing har gennemført - eller vil beslutte.

Fodboldklubber, spejdere, børneinstitutioner og mange andre plejer her at hente et meget vigtigt tilskude på over 20 millioner kroner hvert år.