INSP på Køgevej har fået en million kroner fra Roskilde Festival. Pengene er fra overskuddet fra sidste års festival. Foto: Jan Partoft

Festivalen giver en million til INSP

Roskilde Avis - 16. april 2020 kl. 13:53 Af Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Festival er i gang med at uddele overskuddet fra festivalen i 2019. I alt 15 millioner kroner er blevet fordelt til 32 forskellige projekter, der har til formål at arbejde for at skabe en positiv forandring i samfundet og lader de nye generationer komme til orde.

Fælles for alle modtagerne er, at de alle skabt af med eller for børn og unge.

INSP har fået tildelt en million kroner til et musikprojekt. I alt 296 projekter havde søgt om at få del i en pulje på 15 millioner kroner.

De 15 millioner kroner udgør størstedelen af overskuddet fra sidste års festival, og puljen er blevet fordelt på seks kategorier: Unges indflydelse og handlekraft, Mangfoldige fællesskaber, Udfordrende ungdomsliv, unge hjælper unge, Musik, Klima og miljø og Kunst.

Årets Roskilde Festival bliver ikke til noget på grund af de restriktioner, der er på grund af corona-virussen. Det får betydning for de fremtidige muligheder for at støtte børn og unge.

- Der bliver jo desværre ingen festival i 2020, og vi kan derfor ikke i år generere et overskud, som vi kan donere fra, siger Christina Bilde, der er talskvinde for Roskilde Festival.

- Vi arbejder dog på at finde andre måder at støtte børn og unges muligheder, hvilket altid har været og fortsat vil være Roskilde Festivals formål.