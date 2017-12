Festivalen og kommunen er gået sammen om at styrke mulighederne for at lave vellykkede frivillige projekter.(Foto: Jan Partoft)

Festival og kommune laver frivillig aftale

Indsatsen fra frivillige er hovedhjørnestenen i, at det kan lade sig gøre at stable en Roskilde Festival på benene. Roskilde Kommune kan godt klare basisindsatsen uden frivillige, men mange af de ting, der gør det rart at bo kommunen er helt afhængig af at frivillige foreninger står for arbejdet.