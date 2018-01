Fem indbrud

Tirsdag fik politiet anmeldelse på fem indbrud. På Bonderosevej kom en husejer hjem til et hus, hvor en del skabe og skuffer var gennemrodet. Umiddelbart var der ikke stjålet noget. Tyven var kommet ind ved at bryde et vindue op. På Byvejen i Osted, havde en tyv også benyttet et vindue til at komme ind ad. Her havde tyven også rodet alt igennem. Blandt tyvekosterne var der nøgler til huset. På Præstegårdsvej i Hvalsø blev et hus gennemrodet af en tyv, som var kommet ind via et vindue. Her var umiddelbart ikke stålet noget. Vinduet havde igen været indgangsparti for en tyv på Lejre Stationsvej. Tyven havde gennemrodet skabe og skuffer. Udbyttet blev kontanter. En landejendom på Hønskevejen i Viby fik knust en rude i en dør, da der var indbrud. Tyven fandt nogle euro under sin gennemrodning af boligen.