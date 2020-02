Fem drenge på slikrov i Føtex

Drengene var kommet ind i butikken i en gruppe og de var gået hen i slikafdelingen. Her stod de et stykke tid, inden de gik hen i et hjørne af butikken, hvor personalet så drengene putte slikket i lommerne.

Drengenes forældre blev orienteret om sagen og kom alle hen til butikken for at hente dem. Drengene havde i forening stjålet fire energidrik, to poser vingummi, seks pakker druesukker og 15 mælkesnitter til en samlet værdi af 202 kroner. Varerne blev leveret tilbage til butikken, som derfor ikke havde et erstatningskrav.