Fejl i Sct. Peders Stræde: Bøder rulles tilbage

Roskilde Avis - 13. december 2017 kl. 12:50 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At folk har fået p-bøder i Sct. Peders Stræde i Roskilde er en fejl, der skal rulles tilbage. Det siger en stærkt utilfreds Torben Jørgensen (S), formand for Plan- og Teknikudvalget.

- Jeg er ked af, at folk har fået afgifter for at holde der, når vi har aftalt med forvaltningen, at parkeringsforbudt skiltene skal ned.

Udvalgsformanden forklarer, at kommunens parkeringsvagter må mangle at få besked om de nye regler.

- Der må være sket en misforståelse i den interne kommunikation, mener han.

- Jeg tager fat i forvaltningen, så det kan blive bragt i orden med det samme. Man må henvende sig til forvaltningen, hvis de har fået en bøde, så får de pengene tilbage.

Småt med p-pladser

Sagen startede, da ejeren af Importøren Jørgen Bagge før valget tog fat i både Torben Jørgensen og Peter Madsen (V) for at klage sin nød over manglende parkering i juletiden.

Begge politikere lovede at gøre noget ved sagen med det samme. Men en måned efter fik bilisterne stadig bøder i gaden.

P-forbudt-skiltene blev dækket til med jævne mellemrum. Men lige så jævnligt blev de fjernet igen, og intetanende bilister, der havde læst Roskilde Avis, fik bøder.

- Jeg skal nok tale med ham, der fjerne afdækningen og tager loven i egen hånd. Det er simpelthen ikke i orden, og jeg ved, hvem det er, siger Torben Jørgensen.

Han er godt og grundig ærgerlig over, at så mange mennesker har fået en dårlig oplevelse i gaden, når aftalen blev lavet for at hjælpe både bilister og handel.

Hvis man har fået en bøde i Sct. Peders Stræde, kan man kontakte Torben Jørgensen på torbenj@roskilde.dk.

