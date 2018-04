Favoritter til nyt Erhvervsudvalg

Se billedserie Direktør på Roskilde Tekniske Skole Jesper Østrup.

Roskilde Avis - 12. april 2018 kl. 01:43 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at byrådets politiske partier er blevet enige om at udvide Roskildes Erhvervsudvalg med repræsentanter for finans-området, uddannelses-sektoren og fagbevægelsen, skal disse organisationer nu vælge repræsentanter, der kan leve op til denne opgave.

Erhvervsudvalget, der for at lege moderne trækkes med det umulige officielle navn UVEG (Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering), skal sørge for økonomisk udvikling i Roskilde ved at understøtte nye firmaer og flere arbejdspladser i kommunen.

Fra de loklale pengeinstitutter er et godt bud Danske Banks regionale direktør Torben Stevold, der tidligere har været formand i Roskilde Handel og i øvrigt er meget engageret i byens udvikling på mange fronter.

Fra Roskildes store uddannelses-sektor, der omfatter både erhvervsskoler, gymnasier, professionskoler og universitet, er direktøren fra Teknisk Skole Jesper Østrup favorit.

Endelig ventes den lokale fagbevægelse at indstille formanden for 3f Roskildeegnen, Ole Holtse, der ligeledes har formået at markere sig på en række punkter.

Nye fra byrådet

I det nye Erhvervsudvalg skal der nu kun være en repræsentant fra hver af fem partier.

Lars Lindskov (K) er udpeget som formand i den konstituerings-aftale, som alle partier indgik lige efter valget. Så det står fast, at han fortsætter.

Socialdemokratiet stiller med det nye byrådsmedlem Camilla Vilby-Mokvist, der til daglige arbejder med marketing indenfor erhvervs- og organisationsliv.

Fra Venstre er agurkegartner Jacob Søegaard fra Ågerup et godt bud. Han har bogstavelig talt fødderne solidt plantet på jorden og har også vundet respekt for sit hidtidige arbejde.

Enhedslisten stiller med veteranen Henrik Stougaard, der har meget stor erfaring og spillede en vigtig rolle, da det afgørende kompromis om sammensætning og opgaver for udvalget blev aftalt.

Endelig ventes Dansk Folkeparti at stille med den fungerende gruppeformand Karsten Lorentzen, men det er sandsynligt, at partilederen Merete Dea Larsen overtager opgaven, når hun vender tilbage fra sin nuværende barsels-orlov.