Fast grund under fødderne

Fodterapeut Henriette Dyg Klinke har i mange år haft kunder i Roskilde via sin mobile fodklinik og nu har hun fået fast grund under fødderne i for af egen klinik på Himmelev Bygade 53.

- Jeg har længe haft lyst til at blive 100 procent selvstændig, så nu har udvidet min virksomhed med en fysisk klinik, så jeg også kan tilbyde mine klienter at komme til mig, siger Henriette Dyg Klinke.

- Da jeg er statsautoriseret fodterapeut betyder det, at jeg skal leve op til en lang række krav, både med uddannelse og hygiejne. Det betyder også, at jeg har et ydernummer, og dermed kan folk få en henvisning fra deres læge, så de kan få et tilskud fra sygesikringen til behandlingen.