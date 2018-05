Se billedserie Formanden for Danske Malermestre Per Vangekjær med billedkunstner Maja Lisa Engelhardt og ROMU's dirktør Henrik Bo Nielsen. De tre står foran et værk at Maja Lisa Engelhardt. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Farver uden indblanding Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Farver uden indblanding

Roskilde Avis - 18. maj 2018 kl. 11:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tekst og foto: Jan Partoft

Billedkunstner Maja Lisa Engelhardt var meget glad for Farveprisen 2018, som hun og Roskilde Museum har fået af Danske Malermestre, det lagde hun ikke skjul på, da prisen blev overrakt på museet. Maja Lisa Engelhardt har for anden gang stået for farvesætningen i Roskilde Museums lokaler.

- Tak til Frank Birkebæk for at han turde tage mig indenfor døren, da museet forrige gang skulle nyindrettes, dengang var jeg kun kendt som kunstmaler, sagde Maja Lisa Engelhardt.

Da museet i forbindelse med den store istandsættelse skulle lave en nyopsætning af udstillingerne fik Maja Lisa Engelhardt igen opgaven med at sætte farver på museet.

- Farver har noget at gøre med glæde og umiddelbarhed, og når jeg skal finde ud af hvilke farver, der skal være i et rum, skal jeg være i det og mærke rummet, fortalte hun.

- Så kan jeg se farverne for mig, så er det ikke nødvendigt med store forklaringer fra eksperter, før jeg tager beslutningen.

- Så er det dejligt at arbejde sammen med folk, der har det på samme måde, som malermester Michael Mathiasen og hans folk. De behøvede ingen forklaringer, men kunne fra starten se ideen i farvevalget.

ROMU's direktør Henrik Bo Nielsen var også glad for prisen, selv om han ikke har haft indflydelse på beslutningerne bag.

- Jeg står her og høster frugterne af andres indsats, så jeg vil sige tak for påskønnelsen og tak for indsatsen fra de involverede, sagde han.

- Mange steder bliver farvesætningen lavet uden forbindelse mellem bygningen og dens indhold, sådan er det ikke, når man kommer til ROMU. Det gælder ikke kun Roskilde Museum, for man kan selv se at alle steder er der arbejdet med sammenhængen.

- Uden en kunstaktør, kommer vi ikke så langt og med Maja Lisa Engelhardts arbejde kan man se beviset for at det virker.

Bag farveprisen står Danske Malermestre og Kirsten og Freddy Johansens Fond. Prisen er givet for farvesætningen i de to ny udstillinger: Magt og Menneske og Roskilde i glimt.

-Det var flere faktorer, der i sidste ende gjorde udslaget. Farvesætningen, der er udført af Maja Lise Engelhardt, danner en fantastisk baggrund for de faste udstillinger. Farverne fremhæver udstillingerne uden at stjæle billedet samtidig med, at de understreger den kulturhistorie, de udstillede genstande er en del af, sagde formanden for Danske Malermestre Per Vangekjær som begrundelse for valget.

- Og ydermere formår farvesætningen at binde de to ældre bygninger, Liebes Gård og Sukkerhuset, som udgør museet, sammen til ét hele. Det er ganske imponerende og afgjort en farvepris værdigt.