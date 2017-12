Jens Stenbæk var ofte i Roskilde for at diskutere hospitalets fremtid med Sygehusgruppen og de lokale politikere. (Arkivfoto: Erling J.)

Farvel til lydhør formand - Stenbæk åbnede for debat om Roskilde Sygehus

Når den afgående formand for Region Sjælland, Jens Stenbæk (V) på torsdag takker af, vil han i Roskilde blive husket som en lydhør politiker, der var med til at åbne den vigtige diskussion om fremtiden for Roskilde Sygehus

Den nu 58-årige landmand og økonom valgte allerede tidligt i år ikke at genopstille ved valget 21. november i år, fordi han havde lyst til at prøve noget andet.

Da han startede som regionsformand i 2014, tog han en af de allerførste dage en tur til Roskilde, der havde fået en meget dårlig placering i den Sygehusplanen tilbage fra i 2010. Ifølge denne plan skulle det lokale hospital ved Køgevej nedlægges som normalt sygehus og kun lave ambulante behandlinger.

Selv om Stenbæk ikke kunne love større ændringer i sygehusplanen, var han altid klar til at lytte og diskutere med både Roskildes Sygehusgruppe samt de lokale politikere i byrådet. Han kendte således borgmester Joy Mogensen godt, fordi de sammen havde været på kursus for kommunalpolitikere.

I de sidste fire år er det derfor blevet til mange besøg og møder i Roskilde. Hans åbenhed overfor ønskerne fra regionens største by har også bidraget til en omfattende debat og en ny politisk situation, så et flertal i regionsrådet nu går ind for en skadesture med læger hele døgnet både i Roskilde og Næstved.

Ros fra alle sider

Jens Stenbæk er en ordentlig og dygtig person, og disse egenskaber betød, at han i den forløbne periode kunne samle et bredt flertal i regionsrådet om en politik, der tog hensyn til flere ønsker.

Både politiske fæller og modstandere roser ham stærkt for denne evne til samarbejde, og de er meget uforstående overfor, at han valgte at stoppe så tidligt, når han politisk stod så stærkt.

Stenbæk kommer fra den lille stationsby Mørkov på banen til Kalundborg og var borgmester i Tornved kommune i årene 1998-2005. Ved kommunesammenlægningen blev han viceborgmester i Holbæk, inden han første gang stillede op som spidskandidat for Venstre til regionsvalget i 2009. Her lykkedes det ikke at blive formand, men han vendte så stærkt tilbage ved valget i 2013.

