Medlemmer i den nye bestyrelse for Svogerslev Lokalråd. Fra venstre: Næstformand Tim Bang, bestyrelsesmedlemmerne Hans-Bo Hyldig og Henrik W. Pedersen samt ny formand Søren Pedersen.

Send til din ven. X Artiklen: Fart på Svogerslevs lokalråd Fik pris Landsby- og Bydelspris på 100.000 og har mange planer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fart på Svogerslevs lokalråd Fik pris Landsby- og Bydelspris på 100.000 og har mange planer

Roskilde Avis - 06. december 2017 kl. 00:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Svogerslevs nye Lokalråd har netop modtaget Roskilde Byråds Landsby- og Bydelspris 2017 på 100.000 kroner, og pengene skal anvendes på nye faciliteter ved Lynghøj-søerne

Med sine 4.500 indbyggere er Svogerslev et af Roskildes mange levende lokalsamfund, der i mange år har haft sit eget lokalråd. Alle foreninger, institutioner og virksomheder i Svogerslev kan være medlem af Svogerslev Lokalråd, der arbejder for at udvikle sit område. Gennem årene har det hovedsageligt været grundejerforeninger, der har været med sammen med en gymnastikforening.

Efter generalforsamlingen i november har bestyrelsen konstitueret sig. Søren Pedersen blev valgt som formand, hvor han afløste Carsten Hogstad. Tim Bang er valgt som næstformand og Henrik W. Pedersen som kasserer.

Herudover består bestyrelsen af Henriette Moseby, Peter Stigaard Jensen og Hans-Bo Hyldig med John Jacobsen som suppleant.

- I det kommende år vil vi arbejde på at øge antallet af medlemmer og meget gerne med institutioner, foreninger og virksomheder. Det er vigtigt for vores nærdemokrati, at så mange engagerer sig i de lokale organer som eksempelvis landsbyrådene, siger den nyvalgte formand, Søren Pedersen.

Sammen med bestyrelsen har han netop modtaget Roskilde Byråds Landsby- og Bydelspris på 100.000 kroner.

- Vi er utroligt glade for at have modtaget prisen. Den skal anvendes på et udekøkken og el-stik ved madpakkeskuret ved Lynghøjsøerne. Det spændende projekt skal gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen, institutioner og foreninger, der kan have interesse i at deltage, fortæller Søren Pedersen.

Bedre trafik

Fortsætter arbejdet for de lokale forhold

Den nye bestyrelse vil arbejde videre med at forbedre de trafikale forhold.

- Vi skal have gjort noget ved adgangsforholdene fra Lynghøjskolen til det rekreative område ved Lynghøjsøerne, så elever, lærere og andre kan komme sikkert frem og tilbage over den stærkt trafikkerede Lindenborgvej skal krydses, fastslår Søren Pedersen.

Blandt årets mere fredelige aktiviteter er 24.000 blomsterløg, som Roskilde Kommune på lokalrådets opfordring har sat langs Stamvejen på strækningen fra Lindenborgvej til Svogerslev Hovedgade.

En anden er det traditionelle Sankt Hans bål, som Svogerslev Lokalråd i år gennemførte i samarbejde med Svogerslev Kirke og Svogerslev Harmoniorkester Sankt Hans- bål ved Lynghøjsøerne, hvor over 200 borgere deltog. Næste år planlægger bestyrelsen at udvide arrangementet med et børnebål tidligere på dagen.

Svogerslev Lokalråd kan følges på hjemmesiden www.svogerslevlokalraad.dk, hvor man også kan se formandens beretning for det forgangne år og se nærmere om lokalrådets aktiviteter.

css