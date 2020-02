Fart på Hornsherredvej

Onsdag 29. januar blev farten på 3.449 køretøjer tjekket. 166 blev blitzet. Ni kørte så stærkt, at det udløser et klip i kørekortet, to havde endnu mere fart på. De står til en betinget frakendelse af kørekortet. Den højst målte hastighed var 107 km/t. Der må højst køres 60 km/t på vejen.

Mandag 3. februar var der igen målinger på strækningen. Her kørte 1.302 køretøjer forbi. 156 blev blitzet. 26 kørte så stærkt at der kommer et klip i kørekortet, og to får en betinget frakendelse. Højeste fart var 109 km/t.