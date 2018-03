Se billedserie Bilerne i køen med kurs mod Roskilde holder tilbage for en venstresvingende bilist, der har kurs mod cyklisten.

Farligt skolekryds: Frygter for børnenes liv

Roskilde Avis - 15. marts 2018

Køgevej kandiderer til at være Roskildes farligste skolevej, mener medlemmer af Vor Frue Lokalråd.

Her frygter man, at et af deres skolesøgende bysbørn kommer slemt til skade i trafikken, når de er på vej til skole i Roskilde, fortæller formand Knud Erik Damgaard og medlem af rådets underafdeling Sikker Trafik, Jette Riis Gartenmann.

Hver morgen kort før klokken otte cykler voksne, skolebørn og -unge fra blandt andet Kamstrup og Vor Frue ad vejen i retning mod Roskilde.

En god del af dem går i skole på Østervangs Skolen, da Vor Frue Skole kun kan tage elever til og med sjette klasse.

Andre har kurs mod en af Roskildes mange ungdomsuddannelser, arbejdspladser og børnehaver.

Ved siden af cykelstien snegler bilerne sig af sted i den kilometerlange morgenkø.

Cyklister i fare

Ved ungdomsuddannelsen Vilvorde forsøger en bil med halen i retning mod Roskilde, at svinge til venstre over mod skolen.

Men i den lange kø mod Roskilde er der ingen pause i trafikken overhovedet.

Derfor er det umuligt at svinge over Køgevej på dette sted og tidspunkt, medmindre venlige trafikanter holder tilbage på den tosporede vej.

Den svingende bilist kan så med bankende hjerte skynde sig over og samtidig håbe på, at biler og lastbiler virkelig holder tilbage og ikke racer videre, fordi lyskrydset 100 meter længere oppe ad vejen pludselig er skiftet til grønt.

Roskilde Avis udsendte står sammen med Knud Damgaard og Jette Riis Gartenmann og er øjenvidner til den ene farlige situation efter den anden. Denne morgen ender de heldigvis alle godt, selvom cyklister flere gange er heldige, fordi de lige kom forbi et par sekunder før eller efter, at bilister er kørt over vejen.

Man kan se, at de venstresvingende bilister ofte har speederen i bund, når de kører over vejen, fordi de hindrer trafikken i den lange kø mod Roskilde. Og man må konkluderer, at det er heldigt, at de ikke når at ramme nogle af cyklisterne på cykelstien, fordi det er virkeligt svært at se dem på grund af den lange bilkø.

- Flere af vores forældre tør ikke lade deres børn cykle til skole, fordi de er bange for, at der sker dem noget. Vejen er slet ikke sikker nok for nye cyklister, mener Knud Damgaard.

- Det er virkelig slemt det her, men man er næste nødt til at se det selv for at få det rette indtryk, siger han, der selv er forbavset over, hvor slem trafikken er denne tirsdag morgen.

- For kort tid siden stødte to biler sammen i krydset, heldigvis kom ingen til skade, fortæller Knud Damgaard.

I det hele tager er de to medlemmer af Vor Frue Lokalråd glade men forbavsede over, at ingen indtil videre er kommet alvorligt til skade i krydset.

- Krydset er ikke engang med på listen over sorte pletter på kortet over Roskilde, siger Jette Riis Gartenmann.

De mener begge, at det både er fordi, folk ikke melder uheldene til politiet, og fordi der kun er sket materiel skade, så uheldene ikke kommer med på døgnrapporten.

De håber begge på, at krydsningen bliver ændret så hurtigt som muligt, så ingen når at komme til skade.