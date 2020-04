Fang og Kaj V. aflyser årets byvandringer

De to faste tilrettelæggere af Roskildes populære byvandrer, den lokalhistoriske fortæller Lotte Fang og byrådsmedlem Kaj V. Hansen, aflyser nu årets byvandringer som en konsvekvens af regeringens forbud mod større forsamlinger gennem hele sommeren pga. faren for corona-smitte.

- Vi har jo ofte op til flere hundrede deltagere, der står tæt på hinanden for at kunne følge med. Så de vil være helt umuligt, forklarer de to arrangører.