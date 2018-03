Familiemedlem bange for 22-årig med våben

Et bekymret familiemedlem kontaktede politiet fredag ved middagstid, fordi en 22-årig mand fra Amager var taget til Roskilde muligvis med et våben. Anmelderen fortalte, at denne var nervøs for, hvad den 22-årige kunne finde på, fordi han var uligevægtig.

Han blev anholdt og sigtet for overtrædelse af våbenlovgivningen. Efter et lægetjek blev han løsladt igen, da det blev vurderet, at der ikke var risiko for, at han ville skade hverken sig selv eller andre.