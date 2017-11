Falskt barnebarn fængslet

Flere ældre har i løbet af i år fået et opkald fra et falskt barnebarn, som stod i akut behov for et lån. Det gik blandt andet ud over en kvinde fra Roskilde, som mistede 75.000 kroner. 12 sager er blevet efterforsket og nu har politiet fanget og fået varetægtsfængslet en 29-årig mand fra Slagelse. Han har tilstået sit bedrageri.