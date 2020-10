Falske penge på Georges Bodega

En øl over disken og en 1.000-kronerseddel retur den anden vej. Det var starten på en dyr erfaring for Georges Bodega, for sedlen var falsk, så snyderen fik øl og byttepenge for ingenting.

Manden, der betalte med den falske pengeseddel, beskrives som en yngre sydlandsk udseende mand. Samme sparsomme beskrivelse har politiet i København også fået i forbindelse med betaling med en tusindlap for en kortere taxi-tur. De to falske sedler har samme løbenummer.

Politiet oplyser, at det er en kendt trick, at snydere med falske sedler køber for et mindre beløb for at få flest mulige ægte byttepenge retur.