Falske betjente brugte coronvirus til at snyde folk.

Falske betjente udnyttede coronavirus

Falsk betjente skabte utryghed i løbet af ugen, da de udnyttede, at folk i øjeblikket skal holde af stand på grund af coronavirus.

De falske betjente dukkede op ved det tidligere Lille Hjem, der ligger tæt på parkeringshuset ved Sortebrødre Plads. Her holder omkring 80 hjemmeplejere til, når de ikke er ude for at hjælpe nogle af kommunens ældre mennesker.

De falske betjente fortaltehjemmehjælperne, at de skulle måle om afstanden i kommunens biler var i orden. Samtidig har man oplevet, at der bliver brudt ind i flere af kommunens biler på stedet.

Charlotte Tornquist fra Roskilde politi fortæller, at der ikke er mange oplysninger i sagen. Derfor kan hun ikke fortælle, hvor mange falske betjente, der skabte utryghed og heller ikke, hvor gamle de var.

- Vi skal videre med sagen, og vi skal til at afhøre de personer, der oplevede de falske betjente, siger hun og fortsætter:

- Selvom vi umiddelbart ikke ved, hvad de var ude på, og selvom vi ikke kan se, at de har taget noget, så tager vi sagen meget alvorligt, da de har skabt utryghed hos hjemmehjælperne.

Politiet ser meget alvorligt på, hvis folk udnytter coronavirus til at snyde eller bedrage andre mennesker.