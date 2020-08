Faglige folk ønsker et: Topmøde om sygehusets ridefoged

Roskildes fagbevægelse går nu til topledelsen i Region Sjælland for at få gjort noget ved det uholdbare arbejdsmiljø på en af sygehusets afdelinger.

Roskilde Avis - 18. august 2020

Roskildes fagbevægelse ønsker nu et topmøde med den øverste ledelse i Region Sjælland for at få gjort noget ved arbejdsmiljøet på sygehuset, hvor en afdelingsleders behandling af de ansatte kaldes for 'ridefoged-metoder'.

LO-formand Bo Victor Jensen vil kontakte regionens øverste direktør Per Bennetsen, der i øvrigt selv bor i Trekroner.

Initiativet kommer efter et møde mandag aften, hvor nuværende og tidligere ansatte på sygehuset var samlet og fortalte om, hvordan de var blevet forfulgt, chikaneret og ydmyget, så mange efterhånden er rejst selv eller smidt ud. Her deltog HK'ere, folk fra Metal, elektrikere, 3F og FOA, som alle har faggrupper ansat på sygehuset.

- I mine 40 år som faglig leder, har jeg aldrig hørt noget lignende. Det er helt uhørt, hvad der foregår i denne afdeling på sygehuset, forklarer Bo Victor Jensen.

- Folk går på arbejde med ondt i maven, og jeg beundrer dem for i det hele taget at møde op til sådan en behandling. Andre er røget ud eller er rejst efter at have været ansat i 15 eller 20 år.

- Resultatet er selvfølgelig en kraftig udskiftning og et meget stort sygefravær i denne afdeling. I sidste ende går det jo også ud over patienterne, at en af sygehusets afdelinger arbejder på nedsat drift på grund af en horribel ledelse, forklarer Bo Victor.