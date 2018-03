Jan Hjort, som har meget stor politisk og faglig erfaring, er blevet formand for Socialdemokratiet i Roskilde efter 20 års pause. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Faglig veteran ny S-formand: Jan Hjort gør comeback efter 20 år

Roskilde Avis - 19. marts 2018 kl. 00:59 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Roskildes regerende Socialdemokrati med absolut flertal i byrådet lørdag holdt generalforsamling og valgte den 63-årige Jan Hjort som ny formand, fik en faglig veteran med stor politisk erfaring comeback.

Siden han sidst var medlem af byrådet og partiformand i 1990'erne, har han prøvet meget andet:

Bl.a. som lærer på Roskilde Tekniske Skole, formand for Dansk Teknisk Lærerforbund og i årene 2011 u-landsarbejder i Mozambique med ansvar for at udvikle fagbevægelsen i det sydlige Afrika.

Fra DSU til DKU og tilbage igen

Jan Hjort har været politisk aktiv siden han var 15 år, og begyndte som formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i Bagenkop på det sydlige Langeland.

- Min far var formand for partiet på Sydlangeland, så vi talte meget politik hjemme.

Mens han gik på Svendborg Gymnasium og var formand for elevrådet, skiftede han til Danmarks Kommunistiske Ungdom, fordi de var meget aktive på dette område.

Da han senere flyttede til Roskilde og kom i lære som metalarbejder, var han også aktiv i fagforeningen Metal-Roskilde og blev amtsformand for DKP.

I 1989 blev han valgt til Roskilde Byråd for Socialistisk Liste, men skiftede i 1991 tilbage til Socialdemokratiet efter murens fald og DKP's opløsning.

Siden blev det lærergerningen på Teknisk Skole og fagligt arbejde med at repræsenterer lærerne fra dette område, der i høj grad optog Jan Hjort.

Sideløbende var han dog aktiv i Socialdemokratiet og formand for partiet i årene 1996-98. Han var en central skikkelse i flere konstituterings-forhandlinger, når magten skulle fordeles mellem partierne i byrådet efter kommunevalgene.

I årene 2011-15 var han så kontorleder for U-landssekretariatet i Mozambiques hovedstad Maputo for at udvikle den lokaler fagbevægelse i en række lande.

Gode vilkår for folk

- Når jeg nu ser tilbage, har der været en rød tråd i mit arbejde gennem årene. Jeg har været optaget af, at folk skal have gode leveforhold og arbejdsvilkår på deres arbejde. Det er jo grundlaget for vores velstand og velfærd herhjemme, fortæller Jan Hjort.

Gennem 90'erne havde han et tæt samarbejde med Roskildes daværende borgmester Henrik Christiansen.

- Dengang fik vi startet den udvikling af Roskilde, som vi har glæde af i dag. Vi fik nye boligområder med mere blandet bebyggelse af forskellige typer boliger - så vi undgik alt for store blokke.

- Men retfærdigvis må det også siges, at når der har været problemer i visse af Roskildes bebyggelser, så er det fordi man har sendt alt for mange psykisk syge og andre svage grupper ind det samme sted. Så skal det jo næsten gå galt, og det må vi så rette op på i dag.

Noget er lykkedes

- Når Roskilde i dag ikke har så massive problemer med ghetto eller 'parallel-samfund', som man ser andre steder, skyldes det denne politik.

- Noget er altså lykkedes, selv om vi stadig har brug for forbedringer. Derfor er det godt, at byrådet nu har besluttet at bruge flere penge på udvikling af en række bolig-områder, mener Jan Hjort.

- Dengang lagde Henrik Christiansen grunden til en aktiv erhvervs-politik, der heldigvis fortsættes nu, så vi stadig får flere job og folk til Roskilde. Det giver kommunen et sundt grundlag.

En stor tillid

Jan Hjort husker, at da han i sin tid kom til Roskilde, var det den kommune i landet, der gjorde mest for at støtte foreningslivet.

- Heldigvis er det fortsat tilfældet, og det har større betydning, end mange måske lige tænker over.

- Foreningerne skaber skrappe frivillige et aktivt liv med sport, kultur og på andre områder. Det tiltrækker interesserede beboere - og får unge, der er vokset op her, til at vende tilbage efter uddannelser i København, når de stifter familie. Det er positivt for Roskilde.

Efter at han vendte hjem fra sit ophold i Mozambique, har Jan Hjort mærket en ændret stemning i Roskilde:

- Rigtigt mange har stor tillid til borgmester Joy Mogensen og byens styre. Det er en ny situation, og derfor får jeg nu også et godt udgangspunkt som formand for Socialdemokratiet.

