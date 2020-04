Færre busser på Sjælland

I den kommende tid kommer man til at se færre busser rundt omkring på Sjælland, ligesom det ikke er muligt at bestille busser med flextrafik over telefonen midlertidigt,

Flextrafik For at passe på kunder og chauffører i flextrafikken bruger Movia ikke forsædet i bilerne. I videst muligt omfang kører de kun med én passager på bagsædet.

Hvis man har behov for at medtage en ledsager, er det stadig muligt. Det er midlertidigt ikke muligt at bestille flextrafik pr. telefon eller betale med kontanter i flextrafikbilerne, og man skal derfor i stedet benytte sig af online bestillingsplatformen, hvor der betales digitalt. Man kan også bestille og betale via appen Flextrafik.