Henrik Vincents er rundt og tale med butikkerne i Fællesbageriets ejendomme for at høre om deres situation.

Fællesbageriet: Vil hjælpe sine butikker

Af Foto: Jan Partoft Roskilde Fællesbageri, der er en af byens store udlejere af forretningslokaler, vil nu prøve at hjælpe sine butikker under coron

- Jeg har været rundt og tale med vore forskellige lejere i erhvervslokalerne for at høre, hvordan det går hos dem. Vi er indstillet på at lave leje-udsættelser eller afbetaling, hvis det er rimeligt. Men jeg skal jo også tænke på, at mit eget firma skal sikre sine indtægter, forklarer han.