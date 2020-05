Formanden for FOA-Roskilde Bo Viktor under et tidligere 1. maj-møde. (Foto: Per Rudkjøbing)

FOA om åbning på plejehjem: Mere følelse end fornuft

Roskilde Avis - 06. maj 2020 kl. 12:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bo Viktor, der er formanden for FOA-Roskilde, som bl.a. organiserer ansatte på de lokale plejehjem, er negativt overrasket, efter at et flertal i sundheds- og omsorgsudvalget har besluttet, at åbne op for udendørsbesøg til de ældre på kommunens plejecentre.

- Vi har også i FOA Roskilde hele tiden talt for, at ældre beboer igen skal kunne få besøg af familien, men først når det kan ske under trygge og sikre forhold.

- Derfor er vi overraskede over, at Roskilde kommune ikke ville vente på de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen lige nu er i gang med at udarbejde. På den måde kunne vi sikre, at åbningen sker forsvarligt, og under den rette sundhedsfaglige hensyntagen til beboerne, pårørende og ikke mindst personalet, siger Bo Viktor.

Mangler personale

FOA-formanden gør opmærksom på, at der nu kommer et tilskud på 100 millioner til kommunerne, som skal bruges til at finde løsninger på, hvordan de ældre igen kan få besøg.

- De penge skulle gerne bruges til, at ansætte personale til at hjælpe med at få de her besøg i gang, men det er jo ikke sket endnu.

- Derfor kan jeg ikke se, hvordan kommunen i øjeblikket kan finde ressourcerne til opgaven, når man allerede har inddraget ferie og fridage for sundhedspersonalet. Det er et meget trætte medarbejdere, man nu vil pålægge flere ekstra opgaver

- Vi frygter, at det her bliver en ekstra opgave, som der ikke er tid til at udføre, siger Bo Viktor og stiller en række spørgsmål.

- Hvem er det, der skal stå for, at det kommer til at foregå under sikre og forsvarlige forhold?

Hvem skal tjekke antal af besøg?

Hvem skal holde øje med, om der tages gaver, blomster, chokolade med ind til beboerne, og om afstand og den tid der er sat af til besøget overholdes?

Er ikke hørt

Bo Viktor understreger, at FOA Roskilde ønsker ikke, at vores medlemmer skal til at agere politi rundt om på plejecentrene.

- Vores medlemmer i sundhedssektoren løber meget stærk lige nu. Så at pålægge dem yderligere ekstra opgaver må være en beslutning, der er taget med hjertet og ikke med hovedet.

Jeg er overrasket over, at beslutningen er taget uden at vi som faglig organisation for de berørte medarbejdere er inddraget.

Lad mig slå fast med syvtommer søm, vi er aldrig blevet hørt i denne beslutning, og mener at man burde vente med at åbne op for besøg, til der kommer retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, således at det kan foregå trygt og sikkert, og at der er afsat personale til at udføre opgaven.