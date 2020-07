FCR's sidste hjemmekamp: Fint farvel til 1. division

FC Roskildes var for længst dømt til nedrykning, men leverede alligevel et fint farvel med en 1-0-sejr over Fredericia i søndagens opgør. Samtidig var det sidte hjemmekamp i Rådmandshaven inden for en overskuelig fremtid i landets næstbedste fodboldrække.