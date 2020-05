Carsten Salomonsson satser på den lokale loyalitet for at få FC Roskilde godt igennem corona-krisen. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: FCR-ejer træt af usikkerheden: Aner ikke om vi er købt eller solgt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FCR-ejer træt af usikkerheden: Aner ikke om vi er købt eller solgt

Roskilde Avis - 06. maj 2020 kl. 13:54 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- For os er det værste usikkerheden, så længe vi ikke aner, om vi er købt eller solgt.

Sådan siger hovedaktionæren hos FC Roskilde Carsten Salomonsson. Han ved fortsat ikke, hvad der nu skal ske med domkirkebyens foreløbigt højst rangerende fodboldhold i 1. division.

- Ventetiden har været slem, ikke mindst for spillerne. Lige fra de har været små drenge, har de jo været vant til at træne og spille fodbold mange gange om ugen. Nu går de alene for sig selv og prøver efter bedste evne at holde sig i form.

- Fra klubben prøver vi at hjælpe ved at give gode råd og holde kontakten. Men det er jo begrænset, hvad vi kan gøre, når alle sikkerheds-reglerne også skal overholdes, forklarer Carsten Salomonsson.

Turnering i gang

FCR-ejeren håber fortsat, at fodboldturneringen kan komme i gang på ny, helst fra 29. maj. Det har Divisionsforeningen, der samler klubberne fra Superligaen og 1. division, nu lagt op til, men regeringen og Folketinget bestemmer.

- Hvis turneringen genoptages, bliver det uden tilskuere og med en række omfattende sikkerheds-foranstaltninger. F.eks. skal spillerne møde frem omklædt, og efter kampene skal de tage hjem igen og gå i bad hos sig selv, fortæller Carsten Salomonsson.

Han er stadig ærgerlig over, at coronaen stoppede fodbolden, netop da det så lysere ud for FCR, der var på vej opad fra en ellers håbløs bundplacering i 1. division.

- Spillerne var kommet i bedre form end nogensinde, og efter min mening havde vi en fair chance for at redde livet i 1. division.

- Hvis vi nu kommer til at spille på ny, tror jeg dog, det er en fordel for Roskilde, at vi har et meget ungt hold, hvor spillerne kommer hurtigt i gang rent fysisk.

Sponsorer afgørende

Hvis turneringen 2019-20 slet ikke bliver spillet færdig, kan Divisionsforeningen vælge to muligheder:

Stillingen ved corona-epidemiens start bliver gjort til slutresultat. Så ryger FC Roskilde lukt ned i 2. division.

Eller der bliver hverken op- eller nedrykning, hvilket man f.eks. har valgt at gøre i Holland. I så fald redder FCR livet i landets næstbedste fodboldrække.

- Naturligvis vil det være meget bittert, hvis vi skulle blive tvangsnedrykket uden at kunne spille for vores sportslige chance. Men det kan vi jo ikke gøre noget ved lige nu, forklarer Carsten Salomonsson.

- Men uanset hvor FCR skal spille i den kommende sæson, bliver vores fremtid afgjort af, hvordan vore sponsorer har det efter corona-krisen. Hvis Roskildes erhvervsliv, der står for over halvdelen af klubbens indtægter, kommer nogenlunde i gang på ny, så ser det rimeligt ud.

- Jeg har mærket en meget stor lokal loyalitet i Roskilde-området overfor vores klub, og det gør mig optimistisk, fortæller Carsten Salomonsson.

tk