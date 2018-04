FCR: Roskilde rasler mod bunden

Som et andet bumletog rasler FC Roskilde nedad mod bunden i 1. division efter en helt modløs indsats imod allerede nedrykningsdømte Skive, der fik lov til at køre hjem til Salling med tre point efter en helt fortjent sejr på 1-0.

Mange fodboldindteresserede roskildensere var tage til Brøndby for at se topopgør imod FCK, så kun 650 var mødt frem for at se holdets rigtige forårsdebut hjemme på græs i den gamle idrætspark. De gik alle skuffede hjem igen, undtagen chaufføren i Skive-bussen, der var meget glædeligt overrasket og lovede en hel kasse øl til sit hold.

Theil for døve ører

I sin optakt til kampen havde FCR's sportschef Anders Theil talt om, at kampvilje og indstilling til at vinde nærkampene ville blive afgørende for dette opgør. Men han talte tilsyneladende for døve ører hos sit eget hold.