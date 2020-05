FC Roskilde med anfører Nicklas Hilse i spidsen skal hente point i de næste kampe for at overleve i 1. division. (Foto: Per Christensen)

FC Roskilde må kæmpe på to fronter: Et liv i 1. divison og erstatning til Lønstrup

Foreløbig er der lagt op til, at kampene skal spilles for tomme tribuner uden tilskuere, men FCR's hovedaktionær Carsten Salomonssen håber fortsat, at der kan ændres på det.

Den tidligere FCK-stjerne mener, at han er blevet snydt for ca. 350.000 kroner, da han ikke fik lov til at fortsætte som træner i foråret 2019 efter at have beskyldt flere af holdets spillere for at være involveret i match-fixing og tabe kampe med vilje.