Se billedserie Chefen for Sjællandske Medier Torben Dalby Larsen takkede Henrik Brøns for indsatsen i Roskilde og udbragte et leve for sin bladdirektør. Foto: Jan Partoft

Et omdrejningspunkt i byen Direktør Henrik Brøns fra Roskilde Avis fejret på 60 års dag

Roskilde Avis - 03. marts 2018 kl. 00:10 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Direktør Henrik Brøns blev hyldet for sit arbejde med at videreføre Roskilde Avis som et samlingspunkt, da han fredag fejrede sin 60 års fødselsdag med en velbesøgt reception i roklubbens lokaler ved havnen.

Tonen blev slået an af chefen for Sjællandske Medier Torben Dalby Larsen, der som ejer er formand for avisens bestyrelse:

- Roskilde Avis har et så godt navn, at praktisk alle her i området kender den enten på papir eller på nettet.

- Siden du kom til Henrik, har du formået at sikre og udvikle denne position som en vigtig brik i en by, hvor der foregår så meget. Derfor er du og avisen i høj grad med til at sikre et mangfoldigt liv med så mange forskellige muligheder i Roskilde.

- Den indsats har vi grund til som ejere at takke dig for, konkluderede Torben Dalby Larsen.

Munter overskrift

Formanden for Erhvervsforum Marie Louise Munter talte om, hvordan hun havde bemærket receptionen, da hun i avisen læste overskriften 'Munter beskedenhed' om Brøns.

- Normalt læser jeg ikke den slags fødselsdag-artikler, men nu skulle jeg lige se, hvad mit navn blev brugt til.

- I en tid, hvor vi bombarderes med fantasifulde overskrifter langt fra virkeligheden, fordi det kun gælder om at få så mange klik som muligt, er det godt med en lokalavis, som er mere nede på jorden.

- Vi har brug for at læse om, hvad der sker i vores egen by og område. Derfor er lokalaviserne også bedre til at holde på deres læsere og brugere end de landsdækkende medier.

- Roskilde Avis er med dig som en stabil leder med til at sikre sammenhængen her i Roskilde, så både erhvervsliv, kulturliv, politikere og alle også følge med i, hvad de andre nu går og laver eller finder på. Det er meget vigtig for den lokale dynamik, der præger Roskilde, forklarede Marie Louise Munter.

Redaktør Torben Kristensen fra Roskilde Avis roste Henrik Brøns for evnen til at uddelegere og lade medarbejderne arbejde selvstændigt, så der bliver arbejdsglæde og gode resultater.

Samarbejdspartnere

Fremmødet var meget blandet med alle mange af avisens forskellige samarbejdspartnere.

Roskildes detailhandel var fint repræsenteret af butiksdrivende i Bymidten og repræsentanter fra RO's Torv. Det gælder også andre erhverv lige fra advokater, biografejere og ejendomsmæglere til restauratører plus en brolægger.

Fra avisbranchen mødte kolleger frem fra bladene i nabobyer som Holbæk og Køge sammen med en hel delegation fra ejerne Sjællandske Medier, der har hovedkvarter i Ringsted.

Henrik Brøns og Roskilde Avis er en af hovedsponsorerne i Roskilde Roklub, og derfor stillede formand Ove Pedersen naturligvis op sammen med foreningens øvrige støtter.

Til allersidst nåede borgmester Joy Mogensen også forbi, selv om hun kom direkte fra et vigtigt møde med andre sjællandsek borgmestre.