Mit nytårshåb vil være, at vi vil prøve at virkeliggøre Piet Heins nytårsgruk, så ?alle ord, hver gang de lyder, betyder just, hvad de betyder?

Et nytårsønske!

Roskilde Avis - 26. december 2019 kl. 02:13 Af Kaj Bollmann / Sognepræst i Jyllinge

Digteren Piet Hein har blandt sine mange gruk et, han kalder "Nytårsønske". Det er skrevet for rigtig mange år siden; men jeg synes, at det stadig er højaktuelt - ikke mindst i en medietid, hvor vi mødes af udsagn, påstande, påvirkninger i en lind strøm: ord, ord, ord..... Piet Hein skriver:

Jeg ønsker for det nye år,

at alle ord tilbagefår

den uforvekslelige klang,

de åbenbart har haft engang.

Så fred bli'r fred, og ven bli'r ven,

og tillid tryg engang igen,

og alle ord hver gang de lyder

betyder just hvad de betyder. At vores ord betyder, hvad de betyder. Det lyder banalt; men det er det langtfra. Undertoner, ironi, løgn, forbehold, tomgangssnak - det har eksisteret altid. Det nye er, at mængden af medier og størrelsen af det offentlige rum til at lufte ord og meninger i, er vokset voldsomt. Og den anonymitet, der f.eks. er på de sociale medier, hvor ordene ikke lyder ansigt til ansigt, har skabt en helt ny kultur, hvor det nærmest mere er reglen end undtagelsen, at ordene betyder noget andet, end det, der siges.

Forhold dig kritisk

Vi har fået begreber som "fake news" og "hate speech" som en del af vores daglige ordforråd. Og trist nok er det i dag næsten det vigtigste at lære børnene at forholde sig kritisk til medier og til kontakter på de sociale medier - f.eks. ikke nødvendigvis at stole på, at den, der på nettet optræder som en jævnaldrende samtalepartner for den 12-årige pige, også er det - og ikke en klam stodder, der prøver at lokke barnet til at overskride sine intimitetsgrænser.

Vi har brug for et stort fælles nytårsforsæt, der handler om at få ordene til at betyde, hvad de betyder, så vi kan have tillid til, hvad folk siger, hvad enten de er naboer, familiemedlemmer, politikere, journalister eller brugtbilsælgere.

Ord kan knuse

For ord er vigtige. Grundtvig talte om, "ordet skaber, hvad det nævner". Han talte ganske vist om det guddommelige skaberord, men det passer også temmelig godt på vore egne menneskelige ord. Ord er ikke ligegyldige. De kan knuse mennesker med had og hån og afvisning, de kan bygge mennesker op og gøre dem større med kærlighed og imødekommenhed. Ord betyder noget!

Når folk bliver foreholdt, at de er kommet med dødstrusler eller andre grovheder mod andre på facebook, svarer de ofte: "Jamen, det var jo bare noget, jeg sagde. Jeg mente det ikke for alvor". Der hopper kæden af. For det har altid konsekvenser for den, det går ud over. Det kan ødelægge folks liv - lige som vi kender det fra mobning i skolegården: "Jamen, det var jo bare for sjov..." Jo, tak, men der var et offer, der ikke syntes, at det var sjovt, og som fik livslange ar på sjælen af det.

Verdens dårligste

Den der med, at "jeg mente det ikke" er simpelthen verdens dårligste og mest uantagelige undskyldning. Lige så dårlig som torturbødlers "Jeg handlede efter ordre!"

I mange lande ser man politisk en dragning mod "stærke mænd", der kommer med enkle budskaber, skåret ud i pap; men som også har en meget lemfældig omgang med, om deres ord svarer til virkeligheden. Politiske løsninger er jo sjældent enkle og endnu sjældnere perfekte. Og underholdende er de slet ikke.

Men hvor vil jeg dog hellere have vores klassiske danske tradition for lidt kedelige politikere, der søger kompromisser og forhandlingsløsninger og prøver på at forklare tingene ordentligt, selvom det kræver bisætninger og indskud, end Karl Smart'er, der kan løse alle problemer med en smart sætning og et billigt løfte.

Mit nytårshåb vil være, at vi vil prøve at virkeliggøre Piet Heins nytårsgruk, så "alle ord, hver gang de lyder, betyder just, hvad de betyder" - og at vi i stedet for alle "jeg mente det slet ikke"-undskyldningerne, så måske lidt oftere vil få lidt tavshed på linjen. Tavsheden kan bruges til at tænke sig om i. Godt nytår!