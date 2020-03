Artiklen: Et nyt fællesskab for mødre

Et nyt fællesskab for mødre

Er man mor, medmor, stedmor, kommende mor, bedstemor eller bare mor(som), så kan man være med i et nyt netværk for mødre.

Det så dagens lys i Roskilde i december og hedder Momunity. Det er et netværk for mødre som gerne vil lære andre mødre at kende og være aktive lokalt.

Una er tilflytter med to små børn, og hun fortæller, at det er fedt at være med, når man er tilflytter som hende, fordi man hurtigt bliver del af et netværk, det ellers kan tage lang tid at opbygge.