Et foranderligt arbejdsmarked kræver omstillingsparathed

Roskilde Avis - 02. februar 2020 kl. 00:14 Af Anne Gregersen/ A-kasseleder 3F Roskildeegnen

Vejledning i opsigelsesperioden - en ret i mange overenskomster

Det har i adskillige år været sådan, at man er nødt til at være omstillingsparat, hvis man vil sikre sig et job eller bare fastholde det job, man har. Det er ikke så almindeligt i dag, som det var førhen, at man er på den samme arbejdsplads i mange år.

3F Roskildeegnens medlemmer oplever jævnligt, at deres kvalifikationer ikke rækker til jobbet mere, eller at jobbet omlægges, udliciteres, sendes til udlandet eller lignende.

Det kan godt være noget af et pres for den enkelte.

Der er i de fleste af 3F's overenskomster forhandlet en ret til at få fri med løn til en 2 timers vejledning i den lokale 3F fagforening. Denne type samtaler får vi flere og flere af i 3F Roskildeegnen.

Og vi er - i al beskedenhed - ret gode til at lægge uddannelsesplaner for vores medlemmer. Fordi vi som fag kender til de muligheder der er i kompetencefondene i de forskellige brancher og fordi vi har et godt samarbejde med de forskellige skoler og vejlederne på skolerne.

Kompetencefondene er en del af overenskomst systemet, og administreres af de parter, der har indgået den aktuelle overenskomst. Et eksempel på, hvor vigtigt det er at være medlem i den fagforening, der overenskomstdækker dit arbejde.

PostNord Danmark

Lad mig bruge PostNord Danmark som eksempel: For 3F Roskildeegnens medlemmer ansat i PostNord har det med kravet til omstillingsparathed været meget reelt de sidste mange år. Brevmængden er over en årrække faldet med 80 %. Folk skriver ikke breve mere, man sender i stedet en mail eller en sms.

I 2011 blev e-boks oprettet. I 2013 skulle alle virksomheder have en digital postkasse.

Det offentlige har en målrettet strategi med at benytte sig af elektronisk post, frem for papir post. I Lov om Postservice er den såkaldte 'befordringspligt' beskrevet. Det handler om, hvor ofte der skal leveres post. Det er også skåret ned.

Med mindre post, der skal bringes ud, er der brug for færre medarbejdere. Det har berørt og berører rigtig mange af 3F Roskildeegnens medlemmer.

De ansatte har over en periode frasagt sig flere goder i løn- og ansættelsesvilkår. Dette for at holde på jobbet og holde kolleger i job. Det er prisværdigt, men det er jo lidt som at tisse i bukserne en kold vinterdag - det luner kun et øjeblik.

Flere af de opsagte medarbejdere har søgt vejledning hos deres tillidsrepræsentant eller i deres 3F afdeling.

Absurd situation

Vi oplevede på et tidspunkt en absurd situation: Den ene dag samtale med et medlem, der er i en opsigelsesperiode. Den næste dag mangler PostNord folk. Det var så fordi PostNord opgraderede på pakkepost, og derfor havde brug for medarbejdere med andre kvalifikationer end de traditionelle cykelbude. Og i første omgang kun til midlertidige jobs, fordi PostNord ikke kunne vide, hvor stor en succes det blev med pakkeposten.

Uddannelse hele vejen

Når opsagte medlemmer kommer til os i 3F Roskildeegnen, opfordrer vi til efteruddannelse.

Vi taler også med medlemmerne om, hvor der er mest sandsynlighed for job.

Jeg husker tydeligt et af disse medlemmer, en kvinde i 40'erne.

"Jamen jeg har jo aldrig lavet andet end at køre ud med post".

Det kan være rigtig svært pludselig at skulle se sig selv i et andet job, når man faktisk har været glad for det arbejde, man har. Så egentlig skal vi alle til at vænne os til, at vi ikke har et job for livstid, men skal være omstillingsparate og parate til efteruddannelse hele livet, for at bevare et arbejde.