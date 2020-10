Et Dukkehjem i Svogerslev

Roskilde Teater står for besøget, og har arrangeret en introduktion til stykket en time før selve forestillingne. Klokken 18.30 fortæller Rikke Rottensten fra Alhambra - Museet for Humor & Satire om baggrunden for Et Dukkehjem. Billetter via roskildeteater.dk.