Formanden for Erhvervsforum Rune Tarnø er optimistisk for det lokale erhvervsliv, når Roskildes forskellige aktører ellers forstår at arbejde sammen.

Erhvervsforums formand har tiltro til Roskildes fremtid

Roskilde Avis - 20. februar 2020 kl. 03:30 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Roskilde har en glimrende fremtid, hvis vi ellers forstår at arbejde sammen, så det lokale erhvervsliv kan udvikle sig med nye job og indtægter til byen.

Sådan siger den nye formand for Erhvervsforum i Roskilde, advokat Rune Tarnø, der efter en periode med intern strukturering nu ser frem til, at organisationen igen kan fungere mere udadvendt.

I løbet af forholdsvis kort tid har Erhvervsforum måttet tage afsked med sin direktør, den udpegede efterfølger samt en tidligere bestyrelsesformand.

Derfor har foreningen, som tæller over 500 små og større virksomheder i Roskilde Kommune, arbejdet med at finde en ny direktør, og en afløser skulle være lige på trapperne.

Mange ansøgere

- Vi har fået over 50 ansøgere til jobbet, hvoraf mange var rigtigt godt kvalificerede. Det viser noget om, at Roskilde virkelig er en interessant by, forklarer Rune Tarnø.

Han var samtidig imponeret over, at mange af ansøgerne sad i stillinger med en højere løn, men alligevel var interesseret i at skifte til jobben som chef for Erhvervsforum i Roskilde.

- Det må jo være 'con amore', kærlighed til byen og interesse for denne opgave, konkluderer Rune Tarnø.

Han er samtidig tilfreds med, at foreningen gennem 2019 oplevede en pæn fremgang i antallet af medlemmer. F.eks. har det store indkøbscenter på Københavnsvej RO's Torv også meldt sig ind.

Interesser og viden

Ifølge Tarnø har Erhvervsforum to fremfor alt hovedopgaver:

Dels at varetage erhvervslivets interesser i forhold til og i samarbejde med kommunen. Det kan f.eks. være opgaven med at skaffe flere arealer til nye fremstillings-virksomheder, der gerne vil flytte til byen.

Her er der ikke mange ledige områder tilbage, og derfor bliver kommunen nødt til at inddrage nogle af de arealer, som nu er udlagt til kontorer, der aldrig rigtig kommer.

Dels skal Erhvervsforum sørge for at skaffe sine medlems-firmaer et bedre netværk med sine møder og ny viden. Det sker bl.a. i samarbejde med Roskildes mange uddannelses-institutioner, lige fra handelsskolen over Zealand Erhvervsakademi til RUC.

- Roskilde har forholdsvis mange iværksættere, der starter nye virksomheder, som også klarer sig. Det skyldes bl.a. den nære forbindelse til uddannelserne og deres studerende, forklarer Rune Tarnø.

Han er optimist på vegne af det lokale erhvervsliv og ser mange muligheder, når kommunen, uddannelsessteder og firmaer arbejder rigtigt sammen.

Blå bog

Navn: Rune Tarnø.

Født: 1967 i Himmelev, hvor

Faderen var ansat i Gundsø kommune og

Moderen var lærer på Himmelev Skole.

Gik selv på samme skole og derefter Himmelev Gymnasium

Arbejdede efter studentereksamen som lærervirkar i et år.

Studerede derefter jura på Københavns Universitet og var bl.a.

Halvandet år i Amsterdam for at læse Eueropean Business Law.

I 2006 startede han sammen med en partner Roskilde-afdelingen af det advokatfirma, der nu hedder TVC. Her er o. 20 ansatte.