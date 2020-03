Allan Lyhne og Erhvervsforum vil sørge for ekstra inspiration til Roskildes virksomheder under corona-krisen.

Erhvervsforum laver specialkurser: Brug for hjælp til virksomhederne

Erhvervsforum i Roskilde laver nu en række specialkurser uden fysisk kontakt til de lokale virksomheder, der har endnu mere brug for kontakt og inspiration under den nuværende corona-krise.

- Ideen til det nye kursusprogram er udviklet i samarbejde med nogle af de oplægsholdere, som vi har måttet udskyde pga. corona-forbuddet imod forsamlinger. Det gav mere mening at udforme kurserne med et indhold, der er relevant for de problemer, som firmaer og iværksætter står midt lige nu, forklarer chefkonsulent Allan Lyhne fra Erhvervsforum.