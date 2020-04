Se billedserie Martin Sattrup Christensen, direktør hos Erhvervsforum. Foto: Jan Partoft

Erhvervsforum i Roskilde: Corona giver arbejdsløshed

Roskilde Avis - 11. april 2020 kl. 17:52 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona-krisen giver betydelig arbejdsløshed, og mange af de mindre firmaer får ikke tilstrækkelig hjælp gennem de forskellige hjælpeordninger, som regering og Folketing hidtil har gennemført.

Sådan lyder nogle af de vigtigste konklusioner i en undersøgelse fra Erhvervsforum i Roskilde, som har fået svar fra knapt en tredjedel af sine 540 medlems-virksomheder. Ifølge direktør Martin Sattrup Christensen skulle de dog dække et repræsentativt udsnit.

Et af de ramte firmaer er Jan Jensens kommunikations-virksomhed JJ i Trekroner.

- Vi falder lidt mellem stolene i hjælpepakken, fordi vores omsætningsnedgang ikke er stor nok til rigtigt at blive omfattet, og den tilbudte lønkompensation pr. medarbejder heller ikke hjælper nok. Derfor har det været nødvendigt at afskedige, forklarer han.

Over en fjerdedel af de udspurgte Roskilde-virksomheder oplyser, at deres tab af omsætning er under den krævede grænse, så de ikke kan få kompensation.

- Vi har behov for, at alle virksomhederne gør deres yderste for at holde gang i forretningen. Så nytter det ikke med nogle rigide grænser, der kan opfordre virksomhederne til at begrænse deres omsætning, siger Martin Sattrup Christensen fra Erhvervsforum i Roskilde.

Langsom hjælp

Langt fra alle de vedtagne hjælpepakker er åbnet for ansøgninger, og det giver problemer for de firmaer, der er presse på likviditeten.

- Det store problem er, at der ikke rigtig er blevet udbetalt noget fra en række af hjælpe-pakkerne. Måske går der 3-5 uger, så derfor må der gerne sætte lidt mere fart på, siger Martin Sattrup Christensen.

- Vi har ligeledes set, at både kommunens Økonomiudvalg og Erhvervsudvalg har været hurtig til at reagere, for at afhjælpe virksomhedernes likviditet.

- I Erhvervsforum bakker vi helt op, når kommunen ønsker, at de mange leverandører der netop har fået fremrykket deres betalinger for 150 mio.kr. gør det samme overfor deres leverandører".

Nogle klar sig godt

Ifølge Erhvervsforums undersøgelse er der også er virksomheder, som klarer sig godt under Corona-krisen.

F.eks. har 27 pct. ikke mærket nogen nedgang i deres omsætning, mens 45 pct. med mere end 2 ansatte endnu ikke har haft behov for at afskedige eller sende medarbejdere hjem

En af dem er familievirksomheden Roskilde Cykelcenter i Blågårdsstræde, som har eksisteret siden 1910. Her siger den ene af indehaverne Flemming Nielsen:

- Vi har oplevet en målbar fremgang i vores omsætning under Coronakrisen. Det er som om alle nu skal ud og bevæge sig i naturen og gerne på cykel.

Anlægsgartner Gottlieb har ligeledes en voksende tilgang af ordrer. Firmaet har nu 85 ansatte, men de kunne sagtens bruge flere både faglærte og ufaglærte medarbejdere.

Administrerende direktør Thomas Gottlieb siger: - Folk, som kan finde ud af at tage fat, er velkomne til at søge uopfordret hos os.