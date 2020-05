Erhvervsforum: Lokale initiativer skal redde Roskildes job

De nye tal omfatter kun dem, som der er sendt hjem under ordningen for lønkompensation - og fortæller ikke, hvor mange der har mistet deres arbejde.

Med denne ordning har virksomheder mulighed for at sende medarbejderen hjem med fuld løn med økonomisk hjælp fra staten - frem for at fyre dem.

Turisme og service Fra Erhvervsforums egen undersøgelse ved vi, at det især er turisme- og service-erhvervene samt dele af handelslivet, som er hårdt ramt af krisen. Vi har derfor flere initiativer på med turismen, siger Martin Sattrup Christensen, der også er chef for Visit Roskilde.

- Vi er i gang med at udvikle de lokale tilbud, i samarbejde med de forskellige aktører. Desuden kommer en intensiveret markedsføring sammen med Fjordlandet. Her regner vi med at bruge en halv million for at nå danske turister, mens vi også er klar med en kampagne, så snart grænserne åbnes til Tyskland.