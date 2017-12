Formanden Marie-Louise Munter har overtaget den daglige ledelse for Erhvervsforum ind til videre. Foto: Jan Partoft

Erhvervsformand: Roskilde har et godt navn - men..

Roskilde Avis - 26. december 2017 kl. 00:44 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Roskilde har allerede skabt sig et godt navn - eller 'brand', som det hedder i reklame-sproget, siger den nye leder hos Erhvervsforum Roskilde Marie Louise Munter.

- Men på andre punkter er der også plads til forbedringer, f.eks. når det gælder om at skaffe arbejdskraft til virksomhederne.

- Eller tilgængeligheden til Roskilde, hvor det efterhånden ikke er til at komme frem på vejene fra Ringsted, Køge eller Jyllinge. Firmaernes medarbejdere og folk på vej til- eller fra arbejde spilder alt for mange timer med at holde stille i bilerne.

Marie-Louise Munter er 46 år og ejer af en lokal kommunikations-virksomhed i Roskilde. Oprindelig er hun udlært indenfor reklame og marketing, men i de senere år har hun især arbejdet med at lære store virksomheder og erhvervsledere, hvordan de skal anvende de sociale medier på den bedste måde.

Gennem flere år har hun været formand for bestyrelsen i organisationen Erhvervsforum, der har omkring 500 - ikke mindst mindre - firmaer fra kommunen som medlemmer.

I et vadested

Da den hidtidige direktør hos Erhvervsforum Jens Müller i sommer fik nyt job som turistchef i Vestsjælland, sprang hun til og blev ny daglig leder som arbejdende bestyrelsesformand på deltid.

Gennem de sidste fire år har Erhvervsforum nemlig samtidig haft en kontrakt med Roskilde kommune om at stå for erhvervsfremme, hjælp til iværksættere og markedsføring for Sjællands største turistby udenfor København. For denne opgave modtog Erhvervsforum en betaling på knapt 4 mio. kroner om året.

Denne kontrakt udløber til nytår, og efter et politisk mellemspil i sommer er det nu besluttet i byrådet, at opgaven atter skal udbydes fra 1. juli 2018. Oven i købet er prisrammen sat op til 5 mio. kroner, hvis man i et nyt udbud kan sandsynliggøre, at kommunen så får mere for pengene.

Marie-Louise Munter og andre medarbejdere hos Erhvervsforum er netop blevet færdige med at udarbejde deres nye tilbud, som er afleveret til kommunen.

I løbet af foråret bliver det så afgjort, om Erhvervsforum skal fortsætte med opgaven, eller den skal løses af andre, der er kommet med et bedre bud ifølge kommunens afgørelse.

- Ind til vi har en afklaring af, om vi fortsat har denne opgave og indtægt, er vi et vadested. Derfor har vi ikke kunnet ansætte en ny sekretariats-chef, eller hvad det nu skal hedde. Så jeg arbejder nu som midlertidig leder for vores erhvervsdel, mens Mette Holmgren fungerer som turistchef hos VisitRoskilde, forklarer Marie-Louise Munter.

Frihed som selvstændig

Marie-Louise Munter er født i 1971 i Tåstrup, men voksede op i Sorø, hvor begge forældre var selvstændige. Moderen var revisor og faderen som blikkenslager-mester.

Efter folkeskolen kom hun på Slagelse Handelsskole og blev så uddannet indenfor reklame og fik et godt job i denne branche.

- Men selv om jeg kunne få en god stilling, stoppede jeg allerede som 24-årig. Min mormor blev meget syg, og min chef ville ikke give mig fri nogle halve dage, selv om jeg allerede arbejdede 80 timer om ugen. Det ville jeg ikke finde mig i, og så blev jeg selvstændig for at få den frihed, som jeg også kendte fra mine forældre.

I det hele taget har Munter altid lagt stor vægt på frihed og selvstændighed, også da hun i 2005 rykkede fra Frederiksberg til Roskilde:

- Vores ældste søn var glad for at spille fodbold, men det kunne ikke lade sig gøre i vores villa-lejlighed. Derfor valgte vi at få et hus i en rigtig købstad, som lejligheden derinde kunne betale, og det har vi aldrig fortrudt. Nu spiller drengen da også på det bedst fodbolhold i hans årgang.

Afgørende netværk

Straks da hun var flyttet til Roskilde, meldte Munter sig ind hos Erhvervsforum for at skabe sig et netværk og finde lokale kunder i området, så alt arbejdet ikke længere skulle foregå i København.

Efter kommune-sammenlægningen blev de hidtidige erhvervsorganisationer fra Roskilde, Gundsø og Ramsø lagt sammen. I starten var organisationen blevet opbygget af Johnny Schæfer, mens Jens Müller var formand.

Siden blev sidstnævnte direktør, mens Stig Bo Jensen blev formand og Marie-Louise Munter næstformand. Derfor lå det i kortene, at hun også skulle overtage pladsen som formand og hoppe ind som midlertidig leder, da Müller rejste til et andet job.

- Et netværk, som man kan skabe sig gennem Erhvervsforum, har været afgørende både for mig og mange andre lokale firmaer. Her finder man ud af, hvor mange dygtige folk der egentlig er i Roskilde-området, og dem kan man jo lige så godt samarbejde med som folk udefra. Den slags skaber dynamik i det lokale erhvervsliv, mener Munter.

Hun har netop bestået en omfattende eksamen i bestyrelses-arbejde på CBS, så hun er godt rustet til de poster, som hun bl.a. har i byrådets erhvervsudvalg, Roskilde Kongrescenter, Opera Hedeland samt vandrerhjemmet ved havnen.

- En bestyrelse skal lægge den overordnede linje og holde øje med, at den også bliver fulgt, mens den daglige ledelse skal stå for at føre beslutningerne ud i livet, forklarer hun.

Hurtig information

Erhvervsforums nuværende leder tror på kommunikation og hurtig information, både når det gælder om at lede et foretagende som Erhvervsforum, og når hun i sit eget firma skal rådgive store virksomheder med at håndtere sociale medier.

- Hvis der opstår en 'shit-storm' imod et firma, skal det omgående reagere. Det kan ikke nytte noget at vente en hel weekend og først gøre noget om mandagen. Så kan skaden allerede være blevet så alvorlig, at det koster alt for meget at genoprette det gode navn igen.

- De nye sociale medier har helt forandret al kommunikation. Nu kan alle komme frem med deres budskab, og fremfor alt går det meget stærkere.

Erhvervsforums formand er optimist om fremtiden for de lokale virksomheder.

- Siden krisen var værst, har vi igen fået skabt flere private job i Roskilde. Vi har også et godt udgangspunkt med en spændende historie, et meget attraktivt kulturliv og en flot natur, der gør byen attraktiv for mange tilflyttere.

- Men vi skal også sørge for, at de lokale virksomheder kan få den arbejdskraft, som de har brug for. Samt ikke mindst at trafikken kan komme til- og fra byen.

- Ellers får Roskilde ikke udnyttet sine gode muligheder rigtigt, konkluderer Marie-Louise Munter.

tk