Per Thye Rasmussen opfordrer til et tæt samarbejde mellem de mange, der har interesse i at udvikle Roskilde som en stærk handelsby. Kommunen og andre må hjælpe mere til, for opgaven er alt for krævende til, at handelslivet kan klare det alene. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Erhvervs-ekspert: Roskildes Handel må samarbejde med andre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erhvervs-ekspert: Roskildes Handel må samarbejde med andre

Roskilde Avis - 24. februar 2018 kl. 00:34 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vil du selv handle her, fordi man kan få alt, hvad man har lyst til og brug for ?

Sådan lyder det spørgsmål, som Roskildes handelsliv - og alle andre, der er interesserede i kommunens positive udvikling - skal stille sig selv, mener Per Thye Rasmussen, der selv bor i byen og er ekspert indenfor detailhandel hos organisationen Dansk Erhverv.

Hans bedste bud til de handlende og alle andre i Roskilde, der også er afhængig af dem, er et tæt og effektivt samarbejde mellem alle de aktører, som har en fælles interesse i at få mange mennesker til byen.

- Vi må ikke lade detailhandelen stå alene med denne kæmpemæssige opgave, for vi er alle afhængige af, at det går godt for dem, forklarer Per Thye Rasmussen.

Politisk underprioriteret

Per Thye mener, at detailhandel som erhverv er politisk underprioriteret i forhold til dets betydning.

- Når vi tænker på, hvor mange job det skaber, f.eks. her i Roskilde, så har der langt fra været nok lydhørhed fra de offentlige beslutningstagere.

- I mange mindre byer, der nu er ved at tabe deres handelsliv, finder kommunerne først ud af , hvor vigtigt det er, når butikkerne er forsvundet - for så forsvinder livet også ud af disse byer.

- Heldigvis arbejder Kommunernes Landsforening nu med denne sag og forhåbentlig lykkes det at redde mange af de tilbageværende handelsbyer, håber Per Thye.

- Men det kræver også, at de handlende selv gør en indsats. F.eks. kan det ikke nytte noget at se på e-handel som en konkurrent - den er blevet et vilkår, som man er nødt til at leve med.

- I mange byer har handelsorganisationerne kun interesseret sig for spørgsmål som parkerings-pladser, julebelysning og åbningstider. Men det er altså ikke nok, for der er brug for helt andre typer af initiativer.

Tværgående samarbejde

Ifølge Per Thye er der brug for, at handelslivet i en by som Roskilde helt anderledes kaster sig ind i et tværgående samarbejde med andre lokale aktører, der også har interesse i at få mange besøgende trukket til.

Her tænker han på kommunen, turiststederne, udlejere, kulturinstitutioner og andre. I byer som Hillerød og Aalborg er man allerede godt i gang.

I den nordjyske storby betaler kommunen ligefrem for en såkaldt 'city-manager', der skal koordinere indsatsen for de forskellige aktører og brancher.

- Sådan et samarbejde behøver ikke betyde, at den enkelte organisation skal nedlægge sig selv eller opgive sit særpræg. Men en fælles overbygning, der koordinerer de aktiviteter til gavn for alle, er en fordel for samtlige deltagere.

Brug for mere viden

- I øjeblikket går det godt i Roskilde med stor tilflytning af flere indbyggere og nye arbejdspladser. Men hvis virksomheder med gode job ikke mener, at deres medarbejdere vil få en top-service her i kommunen, f.eks. når det gælder indkøb, så vil de også begynde at se sig om efter andre steder at slå sig ned.

- Derfor har vi brug for mere viden om, hvordan vi kan udvikle det lokale handelsliv, så det bliver så attraktivt som muligt. Vi skal have flere fakta, og man kan ikke kun handle ud fra fornemmelser eller vaner, mener Per Thye.

- Udgangspunktet er godt, fordi Roskilde nu er etableret som en stærk handelsby, men det er nødvendigt hele tiden at udvikle og forbedre sig for stadig at tiltrække kunderne, der efterspørge en stor og samlet oplevelse. Først gælder det om at trække så mange mennesker til byen som muligt - og derefter må de enkelte forretninger så konkurrere om at få dem ind hos sig.

Ifølge Per Thye er der også brug for en bedre sammenhæng mellem RO's Torv og Bymidten for at skabe en større tiltrækningskraft.

- Når udbuddet er stort og afvekslende, så gider folk også godt køre hertil fra en stor del af Sjælland.

Mere Domkirke

Detailhandels-eksperten undrer sig samtidig over, at Roskilde som turistby ikke i højere grad slår på den fantastiske attraktion, som domkirken er med sin plads på UNESCO's liste over 'verdens kulturarv'.

- Her er meget større muligheder for at tiltrække mange mennesker både til butikker, restauranter, hoteller og andre af områdets attraktioner.

Per Thye opfordrer aktørerne i Roskilde til at komme ud af deres forskellige siloer og tænke i en helhed, som kan skabe mere liv og aktivitet.

- F.eks. synes jeg, det er helt forkert at flytte Borgerservice ud til rådhuset ved Køgevej, fremfor at lægge denne funktion midt i byen. Måske kan kommunen spare lidt på meget kort sigt. Men hvis der bliver større trafik af mennesker i centrum, hvor de også handler og laver andre ting, skaber det en større økonomisk aktivitet, der i sidste ende også giver penge i kommunekassen, argumenterer han.

- Den slags tværgående fordele kan man netop finde frem til, når man har et tæt samarbejde og ser på det samlede resultat. Det vil gavne os alle, mener Per Thye Rasmussen.

Han er selv tilfreds med at kunne forene sin akademiske uddannelse til offentlig administration med mange efterfølgende års erfaringer og oplevelser indenfor detailhandel.

- Man kan godt tage mig væk fra detailhandel - men man kan ikke tage fornemmelsen for detailhandel ud af mig, siger han med en omskrivning af et berømt amerikansk citat om 'drengen fra ghettoen'.

Blå bog

Navn: Per Thye Rasmussen, 61 år.

Chefkonsulent for Dansk Erhvervs, der er interesseorganisation for landets detailhandel og servicefag.

Medlem af bestyrelsen på Roskilde Handelsskole.

Bor i Roskilde.

Opvokset i Roskilde og uddannet cand. scient adm. fra RUC.

Arbejdede derefter et år i det daværende Københavns Amt, før han gik over i detailhandelen.

Efter sommerferiejob hos HP Sport, blev han ansat hos brødrene Hans Peter og Poul Nielsen.

Siden var han bl.a. hos Schou-Epa på Nørrebro.

Var i en periode medejer af kæden Billing Sko med 11 butikker.

Direktør for Lyngby Storcenter, og arbejdet for firmaer som Puma, ICCompany og Esprit.

Har i de seneste år arbejdet for Dansk Erhverv.