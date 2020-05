- Mange i kommunen har lært meget af coruna-nedlukningen, men vi glæder os til at se hinanden igen, siger Roskildes kommunaldirektør Henrik Kolind.

Send til din ven. X Artiklen: Erfaringer fra et lukket rådhus: Vi har lært af hjemmearbejdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erfaringer fra et lukket rådhus: Vi har lært af hjemmearbejdet

Roskilde Avis - 18. maj 2020 kl. 02:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gennem mere end to måneder har Roskilde kommune været mere eller mindre lukket ned under corona-krisen og kan nu drage en række erfaringer.

Fra begyndelsen stod især sundheds- og omsorgspersonale i forreste række i kampen mod sygdommen plejecentre og bosteder. Lærere og pædagoger har også haft en meget synlig rolle i ved genåbningen.

Bag rådhusets lange mure har omstillingen været knap så synlig - men virkeligheden var alligevel helt anderledes.

På mindre end to døgn midt i marts gik Roskilde Kommune fra i snit at have 100 ansatte om dagen koblet op på netværket hjemmefra til at have 1.400 ansatte, som pludselig var afhængige af at kunne fortsætte arbejdet hjemmefra. Men det lykkedes over al forventning.

Kolind imponeret

Kommunaldirektør Henrik Kolind er imponeret over, hvor godt det er gået med at omstille kommunen, så arbejdet foregik hjemmefra:

- Fra statsministerens pressemøde til alle medarbejdere havde hentet deres ting og var gået i gang med arbejdet hjemmefra, gik der halvandet døgn. Folk har været virkelig hurtige til at skabe nye rutiner med møder over telefon og computer.

- Komplekse problemstillinger er med god vilje løst effektivt vilje. Vi gik også over til at holde møder i kriseledelse, direktion og kommunalbestyrelse via Skype. Der har ligget en stor opgave hos alle ledere med at sikre, at vi fik lavet alle ændringerne og agerede sundhedsmæssigt forsvarligt - samtidig med at organisationen skulle hænge godt sammen.

Glædeligt gensyn

Efterhånden, som der er blevet åbnet for flere og flere funktioner i kommunen, er det nu godt 10 pct. af medarbejderne, der stadig arbejder hjemmefra. Det er administrative medarbejdere, Jobcenteret og hele kulturområdet.

Kommunens ledelse ser det som oplagt at lære af de nye erfaringer:

- Jeg tror, at vi har lært meget om, hvordan man også kan arbejde digitalt og hjemmefra, og jeg er stolt over hvor hurtigt vi kan rykke, når det virkelig gælder. Men der er ingen tvivl om, at vi også er mange, der glæder os til at se hinanden igen - og til at tage hånd om de langsigtede projekter og det mere komplekse udviklingsarbejde, der kræver fysiske møder, lyder det fra kommunaldirektøren.

Digitale fordele

Udviklingen i det digitale samarbejde har været massiv på få måneder og er gået over al forventning, konstaterer Digitaliseringschef Ole Bech:

- Jeg havde nok forventet, at IT-supporten havde fået ualmindelig travlt, men det har ikke været tilfældet. Arbejdet er rykket over på de digitale platforme uden de store hindringer, og det ser jeg ingen grundt til, at vi ikke skal tage med os videre frem.

- Dermed ikke sagt, at medarbejderne ikke skal tilbage på kontorerne, men der er ingen tvivl om, at det gør løsninger af opgaver hurtigere og mere fleksibel, mener Ole Bech.

Politikerne i byrådet har også mærket omstillingen. De har været med til tre digitalt byrådsmøder i perioden og udvalgsmøder er foregået på samme måde.

Koordinerer i regionen

Kommunens Indkøbsafdeling har også haft ualmindelig travlt. Den blev udpeget som regionens repræsentant i et landsdækkende fællesindkøb af kritiske værnemidler i samarbejde med kommuner fra de fire øvrige regioner (København, Aarhus, Odense og Aalborg).

For at give indtryk af opgavens omfang kan nævnes, at Kommunalt Værnemiddel Indkøb (KVik) har indkøbt værnemidler for 1,2 mia. kr. i perioden.

Rådhusservicechef Steen Elhede er ansvarlig for indkøbssamarbejdet, men også for det rengøringspersonale, som har knoklet for at følge med Sundhedsstyrelsens nyeste retningslinjer ude på kommunens mange institutioner. Det har krævet en ekstraordinær indsats, fortæller han:

Ekstra rengøring

- Det har trukket mange ressourcer, at der er indført en ekstra daglig rengøring af alle kontaktflader og toiletter i alle kommunens bygninger, men vi har klaret det med det eksisterende personale og deres imponerende engagement.

- Mange har også været udlånt til Hjemmeplejen og har gjort rent i borgernes hjem. Det har været nødvendigt for at få kabalen til at gå op. Hele vejen rundt i organisationen har jeg oplevet en fællesskabsånd, som ganske enkelt har været imponerende, fortælles rådhusservicechef Steen Elhede.