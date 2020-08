Ensretning i Jernbanegade

Fra torsdag 20. august bliver et stykke af Jernbanegade ensrettet. Det er stykket fra Hersegade og frem til taxiholdepladsen ved Roskilde Station. Årsagen er, at der skal etableres cykelsti på strækningen på posthussiden.

Ensretningen kommer til at gå fra Hersegadeenden og op mod stationen. Omkørslen for trafikanterne i modsat retning kommer til at gå via Ny Østergade og Køgevej. Cyklisterne kan stadig køre i begge retninger på strækningen.