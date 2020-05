Enhedslistens 1. maj: Corona er også asocial

- Som alt for mange andre ting i vores samfund er corna-epidemien også asocial. Smitten ramme mest de svage, de fattige og dem, der har færrest kræfter til at stå imod.

Den 32-årige elektriker har afløst det mangeårige folketingsmedlem Christian Juhl, der ifølge partiets 'rotations-princip' om at undgå 'levebrøds-politikere' ikke kan genopstille til næste valg.

- En af vore opgaver er at sikre bedre beskyttelse og værnemidler til hele befolkningen, og et sundhedsvæsen med nok ressourcer til at kunne tage sig af hele befolkningen ved fremtidige store epidemier, forklarede Simmel.